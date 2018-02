Kendrick Lamar opent pop-upstore

Fans van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar kunnen vandaag terecht in een pop-upstore in Antwerpen. De exclusieve shop bevindt zich in de Kammenstraat en zal enkel vandaag open zijn tot 18 uur. Kendrick is er zelf niet, maar dat houdt zijn fans niet tegen om lang aan te schuiven om een T-shirt of een pet van hun grote idool te kopen.

Ook in Parijs, Rotterdam, Frankfurt en London had Kendrick Lamar al pop-upstores. Vanavond staat de rapper in een uitverkocht Sportpaleis. Ook daar staan fans nu al aan te schuiven.

Pukkelpop

Vandaag raakte ook bekend dat de rapper deze zomer naar Pukkelpop komt. Lamar is daarmee de eerste headliner van het festival.

