Katy Perry schuldig aan plagiaat! Oordeel zelf!

De zaak tussen Katy en Flame loopt al sinds juli 2014 en komt na vijf jaar bijna tot een einde, tot opluchting van de geplaagde rapper. Hij meent dat Perry zijn nummer ‘regelrecht heeft gejat’, waardoor zijn ‘goede christelijke reputatie naar de knoppen is gegaan’.

Flame plaatste zijn track Joyful Noise in 2008 op YouTube en vergaarde sindsdien miljoenen views en werd zelfs voor een prestigieuze Grammy genomineerd. Volgens hem heeft Perry de onderliggende beat van het nummer ‘copy-paste’ overgenomen, iets wat de zangeres steevast heeft ontkend. Zij zegt dat er geen enkele overeenkomst tussen de twee nummers is, maar dat zag de jury in de rechtszaak toch anders. Binnenkort doet de rechter uitspraak over de hoogte van de schadevergoeding.

Prijzen

Dark Horse (2014) leverde Katy Perry een Grammy en twee MTV Awards op en stond in Nederland in verschillende hitlijsten op nummer één. De bijbehorende clip is een van de best bekeken muziekvideo's van YouTube ooit, met 2,6 miljard views. Dark Horse werd ook de eerste videoclip van een vrouwelijke artieste die de magische grens van 1 miljard views passeerde op YouTube.