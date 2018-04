Kate naar ziekenhuis om te bevallen

Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, kan elk moment bevallen. Dat bevestigt Kensington Palace op Twitter. Kate en William verwachten hun derde kind.

Kate is vroeg vanmorgen met de auto overgebracht naar het 'St. Mary's Hospital' in Londen, het ziekenhuis waar ook haar eerste kinderen George en Charlotte zijn geboren.

(Lees verder onder de tweet)

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.