Karen Damen waarschuwt voor oplichter die haar naam gebruikt

Het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx had vanmorgen Karen Damen aan de lijn. Karen ontdekte dat er een Facebookprofiel van haar bestond dat persoonlijke gegevens van mensen vroeg in ruil voor VIP-tickets voor haar volgende concert. Op die manier kon de persoon geld aftroggelen van die mensen. Karen getuigde voor het eerst bij Joe.

“Ik had doorgekregen dat er een nepprofiel van mij was. Dat gebeurt wel vaker, dus ik trek me dat niet meer aan. Maar nu leek het heel echt. Dat nepprofiel vroeg persoonlijke gegevens aan mensen, die nu geld kwijt zijn, rond de 40 euro. Ik heb meteen een klacht neergelegd en contact gehad met Federal Computer Crime Unit. Ik wil echt dat er iets aan gedaan wordt. Ik vind het niet oké. Iemand troggelt geld af van mensen onder mijn naam. Het profiel is meteen verwijderd, maar één van de dagen verschijnt er sowieso een nieuw profiel.”

Ook Regi Penxten maakte het al vijf keer mee en steekt Karen een hart onder de riem: “Hopeloos. Ik heb al vijf profielen laten verwijderen. Net hetzelfde systeem en mensen die geld kwijt zijn.”