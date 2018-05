Kanye West: "Slavernij is keuze"

De Amerikaanse rapper Kanye West heeft voor controverse gezorgd nadat hij in een bizar interview met showbizzsite TMZ slavernij had omschreven als "een keuze". "Als je hoort over 400 jaar slavernij. 400 jaar lang? Dat klinkt als een keuze", zei de rapper tijdens het interview waarvan de video werd gepost op de website.

TMZ-medewerker Van Lathan reageerde woedend op Kanye's uitlatingen en repliceerde dat hij "teleurgesteld" en "geschokt" was. "De rest van de maatschappij moet omgaan met de marginalisatie die het gevolg is van 400 jaar slavernij van ons volk, waarvan jij nu zegt dat het een keuze was."

Begin 16de eeuw werden miljoenen Afrikanen naar de VS verscheept als slaven. Pas eind negentiende eeuw werd de praktijk afgeschaft.

In de meerderheid Nadat zijn uitlatingen voor flink wat kritiek hadden gezorgd op sociale media, verdedigde de rapper zichzelf op Twitter. "Om mezelf te verduidelijken. Natuurlijk weet ik dat de slaven niet uit vrije wil werden geketend en op een boot gezet", schreef hij. "Mijn punt is dat we slaven bleven ondanks het feit dat we in de meerderheid waren. Dat betekent dat we geestelijk tot slaaf waren gemaakt."

to make myself clear. Of course I know that slaves did not get shackled and put on a boat by free will — KANYE WEST (@kanyewest) 1 mei 2018

My point is for us to have stayed in that position even though the numbers were on our side means that we were mentally enslaved — KANYE WEST (@kanyewest) 1 mei 2018