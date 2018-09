Kanye West kiest voor nieuwe naam

De Amerikaanse rapper Kanye West heet voortaan Ye. "Het wezen vroeger gekend als Kanye West", schrijft hij op Twitter. "Ik ben YE."

Hij kondigde de verandering aan kort voor hij in het programma "Saturday Night Live" op zender NBC verscheen, verkleed als een waterfles. Hij beëindigde zijn optreden met een steunbetuiging voor de Amerikaanse president Donald Trump. Hij had ook een pet op met de bekende campagneslogan van Trump: "Make America Great Again".

West veroorzaakte beroering toen hij als een van de weinige Afro-Amerikaanse bekendheden zich achter Trump schaarde.