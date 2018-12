Kan apparatuur van Huawei gebruikt worden voor spionage?

Het centrum voor cybersecurity van ons land onderzoekt of apparatuur van het Chinese bedrijf Huawei gebruikt kan worden voor spionage. Het CCB doet dat in navolging van andere landen zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk. Huawei zelf ontkent alle aantijgingen. En er zijn tot dusver ook nog geen bewijzen gevonden.

Zowat iedereen kent Huawei van de smartphones, maar velen weten niet dat het bedrijf ook mobiele netwerken bouwt: antennes en apparaten waardoor we kunnen bellen en surfen met onze smartphone. Huawei bouwt die voor Orange en Proximus.

Achterpoortjes

Het Centrum voor Cybersecurity België onderzoekt nu of daarin achterpoortjes zitten waardoor de Chinese overheid bijvoorbeeld data of gesprekken kan onderscheppen. "Wij vragen momenteel objectieve informatie op over Huawei. Op dit moment hebben wij nog geen aanwijzingen voor spionage gevonden. Over enkele weken communiceren wij over het resultaat", klinkt het bij het Centrum voor Cybersecurity België.

Jurgen Thysmans, Head of PR Huawei, ontkent alvast dat er gespioneerd wordt. "Daar kan ik heel formeel in zijn, nee absoluut niet. Voor ons kwam het als een verrassing deze ochtend om in de pers te vernemen dat er een onderzoek is naar ons. Wij bieden veilige oplossingen aan de markt. We hebben niets te verbergen, dus we werken absoluut mee aan het onderzoek, dat is het beste dat we kunnen doen", klinkt het.

Politiek kantje

De zaak heeft ook een politiek kantje. Heel wat grote telecomproviders besteden de komende jaren miljarden aan nieuwe, snellere 5G-netwerken. De Amerikaanse President Trump ziet dat geld liever niet naar Chinese bedrijven zoals Huawei vloeien, want het gaat ook over gevoelige infrastructuur, die pakweg door zelfrijdende auto's zal gebruikt worden.

Proximus laat alvast weten dat het met Huawei blijft werken, ze controleren streng zeggen ze. Ook bij Orange zijn ze nog niet van plan om de Huawei de deur te wijzen.