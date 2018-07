Kampeerders RW: zo bereiden ze zich voor op hitte

Ze stonden vanmorgen al om 7.00 uur klaar voor de deuren van de camping op Rock Werchter. De festivalgangers hebben extra drank mee tegen de warmte, de ene al wat meer water dan de andere. "We hebben extra water ingepakt", klinkt het voor de ingang. "We hebben ook alles ingevroren."

De deuren van de camping gingen vandaag een uur vroeger open om de kampeerders niet te lang te laten wachten in de hitte. Tijdens het vierdaagse festival zullen dezelfde warmweermaatregelen van kracht zijn als tijdens het concert van Ed Sheeran afgelopen zondag. Dat betekent dat er gratis water is aan alle sanitaire blokken. Aan de togen is één bonnetje goed voor een halfliterflesje Spa.

Er worden op het terrein ook een vernevelingssysteem én verfrissingspunten met niet-drinkbaar water voorzien. Is de hitte echt te verzengend, dan zal de organisatie actief water uitdelen.