Kamagurka: "Aan de grond genageld"

De dood van comédienne Lies Lefever komt voor iedereen als een complete verrassing. "Ik sta aan de grond genageld", zegt cartoonist en theatermaker Kamagurka aan VTM NIEUWS. Hij ging een tijdlang op tournée met Lefever.

"Het komt allemaal zo plotseling", gaat Kamagurka verder. "Ze had nog vanalles in haar mars. Het is ongelooflijk slecht nieuws, ze heeft twee kinderen, twee jonge gastjes."

Supertalent

Kamagurka leerde Lefever naar eigen zeggen kennen in een klein café in Limburg, waar ze optrad. "Ze speelde even op haar gitaar, zei twee zinnetjes en iedereen was verkocht. Het was een supertalent", vertelt hij.

"Lies speelde geen spelletje, geen rolletje, ze was gewoon zichzelf. Ze heeft natuurlijk een hele zware babyjeugd gehad, maar in de omgang was ze daar nooit over bezig", sluit Kamagurka nog af.

Velen geschokt

Naast Kamagurka betuigen ook vele andere bekende en onbekende Vlamingen hun steun. Op Twitter komen er tal van reacties op het overlijden.

"Onwezenlijk nieuws... Wat een immens verlies...", reageert Meyrem Almaci, voorzitster en kamerlid van Groen. "Wat een prachtige vrouw, met veel humor en een nog groter engagement. Veel liefde en sterkte voor haar gezin, familie en vrienden. Doeme toch." Lefever kwam bij de verkiezingen van 2014 op voor Groen.

Onwezenlijk nieuws.... wat een immens verlies... Wat een prachtige vrouw, met veel humor en een nog groter engagement. Veel liefde en sterkte voor haar gezin, familie en vrienden. Doeme toch https://t.co/j6Ggvs1e5j — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) January 11, 2018

Vlaams minister-president Geert Bourgeois betuigt zijn medeleven met haar man en twee kinderen. "RIP @lieslefever. Ondanks een tragische jeugd een sterke cabaretière. Een groot verlies voor het Vlaams cultureel leven. Mijn innig medeleven met haar man en 2 kinderen."

RIP @lieslefever. Ondanks een tragische jeugd een sterke cabaretière. Een groot verlies voor het Vlaams cultureel leven. Mijn innig medeleven met haar man en 2 kinderen. — Geert Bourgeois (@GeertBourgeois) January 11, 2018

Ook Martin Heylen, die met Lefever terugging naar haar thuisland Rwanda en daar haar tragische jeugd blootlegde reageert geschokt.

Onverwacht

Lefever overleed vannacht onverwachts in haar woning in Asse. Het parket onderzoekt het overlijden, maar gaat voorlopig niet uit van kwaad opzet. Lies Lefever was 37 jaar.

Lees ook: Comédienne Lies Lefever (37) overleden