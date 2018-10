KAART: Dit zijn de beste chocolatiers van België volgens Gault&Millau

Voor de derde keer al brengt Gault&Millau een minigids uit waarin het de beste chocolatiers uit België en nu ook Luxemburg bundelt. De selectie van 73 zaken kregen geen specifieke quotering. Wel kaapten de drie besten de titel “Chocolatier of the Year” weg, met één winnaar voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

(Lees verder onder de kaart)

De gids “Finest Chocolatiers in Belgium and Luxemburg 2019” is de derde editie van de chocolatiergids van Gault&Millau, waarin 73 zaken geselecteerd werden na 140 anonieme proeverijen door topchefs en inspecteurs. In tegenstelling tot de klassieke Gault&Millau-gids kregen de chocolatiers individueel geen specifieke quotering mee. “Bij de proeverijen worden wel scoretabellen gemaakt,” verduidelijkt Sven Van Coillie van Gault&Millau. “Een anoniem specialistenteam kocht telkens een tiental pralines aan bij verschillende chocolatiers, die ze blind gingen proeven. Alle chocolade kreeg vervolgens een score op basis van vier criteria: de buitenkant, de vulling, de smaak en de structuur.”

Geen ranglijst

Dat ruim de helft van de bezochte zaken een positief oordeel kreeg, is volgens Van Coillie toeval. “In België zijn er meer dan 500 chocolatiers. Mensen uit de sector en topchefs maakten daarom eerst een voorselectie van 140 chocolatiers, omdat die bijvoorbeeld nieuw zijn of al lang niet meer bezocht werden. Zodra een zaak een specifieke score haalt, komt hij in de gids. We wisten dus niet op voorhand hoeveel dat er zouden zijn.” De kaart leest dan ook als een richtlijn voor wie een degelijke chocolatier in de buurt zoekt. Het gaat om 73 zaken met soms meerdere vestigingen, goed voor in totaal 97 adressen. Wel kregen drie chocolatiers de titel “Chocolatier of the Year”, omdat zij de hoogste score haalden in de ranglijst. Voor Vlaanderen is dat “Zuut” uit Leuven. In Brussel en Wallonië gingen respectievelijk Frederic Blondeel uit Brussel en Sigoji uit Ciney met de prijs aan de haal. De gids is vanaf vandaag voor 9,95 te koop. Je kan de volledige selectie ook online vinden op gaultmillau.be.