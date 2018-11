Juweel van Marie-Antoinette geveild voor 31 miljoen euro

Een hanger met een parel en diamanten uit de collectie van de beruchte achttiende-eeuwse Franse koningin Marie-Antoinette is geveild voor 36 miljoen dollar (31 miljoen euro) op een veiling in Genève. Dat meldt Sotheby’s gisteren.

Het gaat om een recordprijs voor een parel. In een tweet beschreef Sotheby's het als een "uitzonderlijke natuurlijke parel van een uitzonderlijke grootte". Het veilinghuis verkocht in totaal negen stukken die eigendom waren van de Franse koningin (1755-1793). Ze waren onderdeel van een ruimere veiling van juwelen van het Huis Bourbon-Parma, een van de belangrijkste vorstenhuizen in Europa. Marie-Antoinette, geboren als de aartshertogin van Oostenrijk, kwam net als haar man, koning Lodewijk XVI, om op de guillotine tijdens de Franse Revolutie.