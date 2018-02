Justin Timberlake komt naar België

Justin Timberlake komt op 17 juli naar het Antwerpse Sportpaleis met zijn ‘The Man Of The Woods Tour’. De Amerikaanse popster stelt daarmee zijn vierde studioalbum voor.

Timberlake heeft nog maar pas een onvergetelijk optreden gegeven tijdens de finale van de Super Bowl, de Amerikaanse footballcompetitie. Nu heeft hij aangekondigd dat hij met zijn nieuwe tournee ook Europa aandoet.

Het Europese luik van de tour wordt afgetrapt op 22 juni in Parijs. Daarna trekt Justin Timberlake naar zestien Europese steden, waaronder Londen, Amsterdam, Berlijn en dus ook Antwerpen.

‘The Man Of The Woods Tour’ verkocht in Noord-Amerika al meer dan 450.000 tickets. Afgelopen vrijdag kwam ook het vierde studioalbum uit van Timberlake, met de hits ‘Filthy’ en ‘Say Something’.

Tickets voor de show in het Sportpaleis zijn vanaf 12 februari te koop.

