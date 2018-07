Justin Timberlake doet Sportpaleis zweten

Justin Timberlake heeft een tot de nok gevuld Sportpaleis gisteren ingepakt met z’n eerste van twee ‘Man of the Woods’-concerten.

De show was in geen tijd uitverkocht, maar niet alleen door de grote drukte en de buitentemperaturen kregen de aanwezigen het warm. Justin wist meer dan te overtuigen met z’n opzwepende nummers, z’n danskunsten en z’n torenhoge charisma.

Met de tournee stelt de popster zijn vijfde studioalbum voor, dat met ‘Filthy’ en ‘Say Something’ nu al goed is voor enkele hits. Maar ook enkele klassiekers passeerden in Antwerpen de revue, zoals ‘Rock Your Body’, ‘Cry Me A River’, ‘What Goes Around Comes Around’, ‘SexyBack’ en ’Can’t Stop the Feeling!’. Vanavond geeft Timberlake z’n tweede show in het Sportpaleis. Nog tot eind augustus toert hij in Europa, daarna volgen de VS en Canada.