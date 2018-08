Is de Canadese superster Justin Bieber in Antwerpen? Op sociale media circuleert in elk geval een filmpje van Eline De Muynck: zij heeft Bieber met zijn verloofde Hailey Baldwin het Hilton Hotel zien binnenwandelen.

Hij zou in Antwerpen zijn om een verlovingsring voor haar te kopen. Het is moeilijk te zien of zij het echt zijn. Maar het filmpje heeft wel al tientallen Bieberfans naar het Hilton Hotel gelokt. Het hotel ontkent overigens dat hij daar verblijft.