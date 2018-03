Verbijstering alom vanavond in de tweede auditieaflevering van 'Belgium’s Got Talent'. Daar zorgt ook de 31-jarige Roel uit Steenhuffel voor met zijn close-upmagie. Gewapend met een ring, een roos en Mickey de muis vraagt hij An Lemmens als assistente op het podium. En zij wordt met verstomming geslagen.

Lukt het Roel ook om Stan Van Samang te genezen van zijn angst voor goochelaars?

