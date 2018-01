Josje: "Wennen aan gekke dingen in België"

Waar woont Josje eigenlijk en op wie is ze verliefd? Die vragen kreeg de voormalige blonde van K3 voorgelegd in de Q-podcast ‘De 10 meest gegoogelde vragen over’. “Ik moest wennen aan hele gekke dingen in België zoals het vuilnis buitenzetten”, vertelt ze aan Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee.

Toen Josje Huisman in 2009 de nieuwe blonde van K3 werd, verhuisde ze naar Antwerpen. Het was voor haar duidelijk niet eenvoudig om Nederland achter te laten. “Vooral in het begin moest ik wennen aan de taal en aan hele gekke, simpele dingen zoals bijvoorbeeld het Azerty-toetsenbord en ook het vuilnis buitenzetten vond ik heel raar hier”, vertelt ze.

Blijkbaar vraagt googelend Vlaanderen zich ook af waar de naam ‘Josje’ vandaan komt. De volledige naam van het voormalige K3’tje is eigenlijk Josina Cornelia Huisman. “Veel mensen denken dat ik ‘Josje’ zelf heb bedacht of dat het ontstaan is uit een verbastering van mijn doopnamen, maar het is toch echt waar dat m’n ouders mij Josje hebben genoemd”, legt ze uit.

Het volledige gesprek met Josje kan je beluisteren op de website van Qmusic.