Jong Keukengeweld: recordaantal jongeren eet bij topchefs

De jongerenactie Jong Keukengeweld van Toerisme Vlaanderen heeft in oktober meer dan 21.000 Vlaamse jongeren naar het restaurant van een jonge chef gelokt. Dat zijn er 2.000 meer dan bij de oktobereditie van vorig jaar, meldt het kabinet van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). Een team van jeugdige 'smaakpupillen' gaat de chefs van Jong Keukengeweld nu nog eens op creatieve wijze recenseren.

De jongerenactie van Jong Keukengeweld kent al jaren een groeiend succes. "In Vlaanderen kan je genieten aan elke tafel en elke toog", zegt Weyts. "We willen ook onze eigen jongeren op een laagdrempelige manier in contact brengen met onze topkeuken."

Via Jong Keukengeweld krijgen jongeren een driegangenmenu inclusief wijn, water en bier voor 49 euro. In restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 betalen ze 59 euro. Voor de jubileumeditie nam een recordaantal van 67 chefs deel aan de actie.

Smaakpupillen

Nieuw dit jaar zijn de 'smaakpupillen', jongeren met een culinaire passie en een talent voor schrijven, foto's maken, video's monteren, illustreren, interviewen of online influencen. Uit 210 kandidaten werden 10 'smaakpupillen' gekozen, die op creatieve manier verslag uitbrengen van hun culinaire bezoek aan chefs van Jong Keukengeweld. Ze delen hun ervaringen via www.jongkeukengeweld.be, en vanaf 5 november verschijnen hun recensies in de krant De Morgen.

In maart 2019 vindt de volgende editie van Jong Keukengeweld plaats. Reserveren daarvoor kan vanaf 13 februari 2019.