VTM NIEUWS-anchor Birgit Van Mol ging vandaag op bezoek bij Koen Wauters en Jonas Van Geel tijdens hun repetitie voor Rode Neuzen Dag XL. Zij treden vrijdag samen op met enkele andere topartiesten, waaronder Laura Tesoro, Nathalie Meskens en Emma Bale. “En er komt ook nog een special guest, maar daar mogen we niets over zeggen”, verklapt Jonas. Wie de special guest is, weten we vrijdag.