Joe lanceert Boost Monday voor luisteraars

De derde maandag van de maand januari is traditiegetrouw Blue Monday. Heel wat mensen voelen zich down: het weer is somber, de gezellige feestdagen zijn achter de rug en velen hebben hun goede voornemens al laten schieten. Radiozender Joe onderzocht wat Vlamingen dit jaar willen verwezenlijken en heeft Boost Monday gelanceerd die op 29 januari voor de eerste keer zal doorgaan.

Als tegengewicht van Blue Monday heeft Joe Boost Monday in het leven geroepen, maar eerst zal de zender een hele week lang een ware supportersclub worden voor de luisteraars zodat ze met een extra boost aan hun voornemens kunnen beginnen.

Uit een rondvraag bij een vijfhonderdtal luisteraars blijkt een tendens te ontstaan dat luisteraars back to basics willen. In 2018 willen ze meer tijd spenderen met familie en vrienden, en minder bezig zijn met sociale media. De virtuele gesprekken en een scherm moeten plaats ruimen voor face-to-face gesprekken en een gezicht.

Meer lachen

Opvallend is ook dat ze meer willen lachen en positiever in het leven willen staan. Dat doen ze door meer te gaan reizen, meer te sporten en zich minder te vervelen. Gezondheid is dus een belangrijk punt voor de luisteraars in 2018. Ze willen minder snoepen en gezonder leven. Hieronder vind je de top 5 van wat ze graag meer en minder willen doen in 2018.

Van maandag 22 tot zondag 28 januari zet de radiozender tijdens Joe Big Boost alles in het teken om de Vlaming een boost te geven. Zo geven Joe-dj’s Anke Buckinx en Tess Goossens tips om je job, lichaam, relatie, … een boost te geven, komt er een Boostcenter waar mensen terecht kunnen bij experts met al hun vragen en draait Joe een week lang de platen die de mensen energie geven.