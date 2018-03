Jill bij Alloo: "Altijd weervrouw willen zijn"

VTM-weervrouw Jill Peeters staat vanavond centraal in het VTM-programma Alloo Bij. In de uitzending vertelt ze over haar studies en haar droom om weervrouw te worden. Ook haar unieke band met het klimaat komt uitgebreid aan bod.

Jill wilde altijd al weervrouw worden. Van haar zevende, zegt ze: “Ik was geraakt door de natuur en het weer. Dat had ik via mijn papa die groenten verhandelde, en dus afhankelijk was van het weer. Toen op de radio over het weer werd gesproken, moesten we zwijgen. En dan was er Armand Pien. Hij was voor mij een tovenaar. Hij zei: het gaat sneeuwen vannacht. En dan merkte je ’s ochtends dat hij gelijk had. Ik wou ook zo kunnen toveren.”

Liggend les volgen

Luk trekt met Jill naar Leuven waar ze geografie studeerde. Tegen haar zin viel ze dat eerste jaar altijd op in de les, want na een rugblessure moest ze een jaar noodgedwongen liggend de lessen volgen, vanop een bedje. “Ik lag op een bed in de les. Ik moest dat bed vervoeren in een kleine bestelwagen. En we hadden les op verschillende plekken in Leuven. Voor mijn medestudenten was ik een ankerpunt. Ze wisten: daar waar mijn bestelwagen stond, hadden we les.”

Geen plaats bij VRT

Na haar studies doet Jill er alles aan om weervrouw te worden. Ze schrijft eerst de VRT aan en mag een screentest doen. “Maar er was daar geen plaats, want ze hadden al Sabine Hagedoren en Frank Deboosere. En als ik moest wachten tot zij zo oud waren als Armand Pien toen die afscheid nam, dan kwam ik nooit aan de bak. Ik ben toen zwaar beginnen huilen onder de douche.”

Klimaat als rode draad

Jill blijft zich inzetten voor het klimaat. Dat is een rode draad door de uitzending. Luk volgt haar als ze haar lezingen voorbereidt over duurzaamheid, en probeert te achterhalen tot hoever ze gaat in pogingen om anders en duurzamer te leven. Op de markt biedt hij haar bloemen aan, en dat is geen goed idee.

Niet graag bloemen

“Soms gebeurt het dat ik bloemen krijg na een lezing over ecologie en duurzaamheid. Dat heb ik echt niet graag. Mijn verhaal klopt niet dan, bloemen worden meestal geteeld in serres die verwarmd en verlicht moeten worden. Daar gaat veel energie verloren.”

Jill laat Luk zien hoe ze ontspant: met een paar wandelstokken de wijde natuur instappen. Voor een wandeling van een uur of vijf. Zo komt de weervrouw pas echt tot rust.

Alloo bij Jill Peeters is vanavond op VTM te zien om 21.40 uur.