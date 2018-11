Nu vrijdag is het Rode Neuzen Dag. En daarom brengt VTM NIEUWS-anchor Birgit Van Mol deze week elke dag na het VTM NEIUWS een speciaal Rode Neuzen Dag magazine. Ze luistert naar getuigenissen van psychisch kwetsbare jongeren die hun verhaal willen delen en ze volgt de vele acties die er zijn, overal in Vlaanderen. Zo is er Jelle, een jongen van twaalf met autisme die snoep verkoopt voor Rode. Z'n grote wens is dat Marc Coucke zijn actie steunt.