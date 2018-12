Jean-Pierre Van Rossem (73) overleden

Jean-Pierre Van Rossem is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Dinsdag moest Van Rossem al met een ladderwagen van de brandweer uit zijn flat gehaald worden. De doodsoorzaak is voorlopig nog onbekend, maar volgens zijn zoon gaat het niet om zelfdoding.

In de jaren 90 raakte Van Rossem vooral bekend bij het grote publiek met zijn partij ROSSEM. Bij de verkiezingen van 1991 behaalde de partij vier zetels. Hij kon toen zelf niet in het parlement zetelen omdat hij vlak voor de verkiezingen gearresteerd was. Pas het jaar erna kon hij zijn zetel innemen

Vive la République

Eén van de meest memorabele momenten van Van Rossem is ongetwijfeld zijn ‘Vive la République’-moment. Tijdens de beëdiging van Koning Albert II verstoorde hij de eedaflegging toen hij ‘Vive la République d’Europe! Vive Julien Lahaut!’ riep. Hij deed daar wat de Belgische politicus en communist Julien Lahaut deed tijdens de beëdiging van koning Boudewijn.

Moneytron

Wie aan Van Rossem denkt, denkt ook meteen aan ‘Moneytron’, het beleggingsbedrijf waarmee hij miljarden doorsluisde naar Zwitserse bankrekeningen en het criminele circuit.

Van Rossem beweerde dat hij beurskoersen kon voorspellen en zo eindeloze winsten kon aanbieden. Uiteindelijk bleek dat Van Rossem bovenaan een piramidespel stond, en niet meer was dan een ordinaire oplichter.

Het leverde Van Rossem geen windeieren op. Op een bepaald moment bestond zijn fortuin uit 800 miljoen dollar, een F1-team Onyx, honderden Ferrari’s, twee vliegtuigen, zeven kastelen en een jacht.

Mooie vrouwen

Ook het liefdesleven van Van Rossem was noemenswaardig. Zelf beweerde hij dat hij de mooiste vrouwen heeft gehad. Van Rossem trouwde drie keer. De laatste keer in 1990. Bij dat huwelijk in het Oost-Vlaamse Aaigem , gooide hij zelfs briefjes van 5000 frank (125 euro) naar het publiek dat naar het pasgehuwde koppel kwam kijken.

Rechtbank

Begin november nog werd Van Rossem veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf door de Brusselse correctionele rechtbank voor valsheid in geschrifte, witswassen, belastingfraude en oplichting.