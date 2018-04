Is je data gelekt? FB laat het straks weten

Facebookgebruikers waarvan de gegevens terechtgekomen zijn bij dataonderzoeker Cambridge Analytica, komen dat vandaag te weten. Dat gebeurt via een melding bovenaan hun Facebook-feed. Dat is althans wat Facebook zelf vorige week beloofde. Er zouden 87 miljoen gebruikers getroffen zijn. De Europese Commissie meldde dat het over 2,7 miljoen Europeanen gaat, waaronder 61.000 Belgen.

Getroffen Facebookgebruikers zullen vandaag een melding krijgen. Alle Facebookers krijgen sowieso bovenaan hun nieuwsoverzicht een link te zien die hen toont welke apps ze gebruiken en welke informatie ze ermee delen. Gebruikers zullen apps die ze niet langer willen gebruiken, kunnen verwijderen.

Cambridge Analytica verwierf de gegevens van de Facebookers via een persoonlijkheidstest die een aantal van de getroffen gebruikers hebben ingevuld. Daarna kreeg het bedrijf toegang tot hun gegevens én die van hun vrienden. De overgrote meerderheid van de gedupeerden zijn Amerikanen.

De gegevens van Facebookgebruikers zouden gediend hebben om onder meer de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te sturen.

In België

In België waren er acht mensen die de test uitvoerden. Facebook liet al weten dat de 61.000 getroffen Belgen niet per se allemaal terug te voeren zijn op die acht - ze kunnen ook bevriend geweest zijn met mensen in het buitenland die de test gedaan hebben.

De Belgische Privacycommissie werkt mee aan een Europees onderzoek naar de zaak. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) liet weten dat getroffen Belgen op de hoogte gebracht zullen worden als daar meer informatie uit komt.

