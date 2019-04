Japanse keizer Akihito afgetreden

De Japanse keizer Akihito is afgetreden tijdens een ceremoniële viering in het keizerlijke paleis in Tokio. Hij wordt de eerste Japanse keizer sinds Kokaku in 1817 die nog bij leven plaats maakt voor zijn opvolger, zijn zoon Naruhito.

De keizer vertolkt een vooral ceremoniële rol in Japan, met een focus op publiek engagement met de burgers en de ontmoeting van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

De 85-jarige Akihito is al sinds 1989 de 125ste keizer is van Japan. Hij had al in de zomer van 2016 laten weten dat hij om gezondheidsredenen afstand wilde doen van de "chrysanten troon". Een dergelijke troonsafstand is eigenlijk niet voorzien in de Japanse wetgeving. De Japanse regering heeft een eenmalige wet moeten afkondigen om dit mogelijk te maken.

Op woensdag 1 mei zal de 59-jarige Naruhito het keizerschap, een ceremoniële functie, overnemen. Zijn aantreden betekent meteen ook het begin van een nieuw keizerlijk tijdperk. De Japanse regering maakte al bekend dat het tijdperk de naam "Reiwa" zal krijgen. Volgens de officiële vertaling die het Japanse overheid liet verspreiden, betekent die term "mooie harmonie".

Naruhito wordt de eerste Japanse keizer die geboren is na de Tweede Wereldoorlog. Toen vocht Japan in naam van keizer Hirohito, die als een god werd beschouwd voor het land in 1945 de oorlog verloor. De Japanse agressie maakte meer dan 20 miljoen doden in Azië. Na diens overlijden volgde Akihito op 7 januari 1989 zijn vader op. Akihito was toen 55 jaar.