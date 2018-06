Vanaf morgen speelt Book Club in de bioscoop, een film over vier rijpere vrouwen die elke maand samenkomen in een boekenclub. Als één van hen het erotische ‘Vijftig tinten grijs’ meebrengt, beseffen ze plots dat ze zelf op seksueel vlak ook nog van alles kunnen beleven. Dat ze allen, zoals actrice Jane Fonda, die één van de hoofdrollen speelt al tachtig zijn, is van ondergeschikt belang.