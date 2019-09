James Hetfield in rehab, Metallica schrapt tournee

De Amerikaanse band Metallica stelt haar tournee door Australië en Nieuw-Zeeland uit. Dat laten bandleden Lars Ulrich, Kirk Hammett en Robert Trujillo via Twitter weten. Frontman James Hetfield heeft zich wegens verslavingsproblemen moeten laten opnemen.

Fans krijgen hun tickets volledig vergoed en de band belooft op een later tijdstip alsnog de tour te geven. “Het spijt ons erg om onze fans te moeten zeggen dat we onze tour in Australië en Nieuw-Zeeland moeten uitstellen”, klinkt het op Twitter.

Verslaving

“Zoals de meesten van jullie wel zullen weten, heeft onze broeder James door de jaren heen al vaak geworsteld met verslaving. Hij moet nu helaas opnieuw een behandelprogramma ondergaan om aan zijn herstel te werken”, klinkt het. “We zijn van plan om op een later tijdstip, als onze schema’s en gezondheid het toelaten, alsnog naar jullie deel van de wereld te komen”, klinkt het verder in de verklaring.