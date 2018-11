Jade van team Gers wint ‘The Voice Kids’

De 14-jarige Jade De Rijcke uit Oostakker heeft ‘The Voice Kids 2018’ gewonnen. Zij helpt hiermee Gers Pardoel aan zijn eerste overwinning als kersverse coach. Jade haalde in de finale uit met haar versie van ‘Grand Piano’ van Nicki Minaj en ‘Fucking Perfect’ van P!nk. Haar sterke prestatie bezorgt haar niet alleen de titel The Voice Kids 2018, ze wint ook 10.000 euro en een eigen single.

“Het was een onwezenlijk gevoel toen ze mijn naam riepen. Ik kan het nog altijd niet geloven”, klinkt het bij Jade. “Nooit had ik durven dromen dat ik ‘The Voice Kids’ zou winnen, want ik had zeven geduchte concurrentes in de finale. Ik ben erg blij dat ik dit parcours heb mogen afleggen met Gers en hulpcoach Remko. Zij hebben mij geweldig geholpen tijdens dit avontuur.”

Beter dan Dua Lipa

Jade zorgde in de Blind Auditions al voor één van de hoogtepunten uit het vierde seizoen van ‘The Voice Kids’. Ze blies iedereen weg met ‘Homesick’ van Dua Lipa. Sean noemde haar beter dan de échte Dua Lipa, volgens coach Gers zorgde Jade ervoor dat hij zich onzeker voelde over zijn eigen talent. Hij trok na een lange strijd met de andere coaches uiteindelijk aan het langste eind en voegde de engelenstem van Jade toe aan zijn team. Samen met Laura en Lotte leverde Jade nadien een ijzersterke Battle op ‘Better Now’ van Post Malone. In de halve finale betoverde ze met ‘Sober’ van Demi Lovato.