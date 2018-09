Jack Black viert Hollywood ster op eigen manier

Jack Black, de acteur die we onder meer kennen van 'Kung Fu Panda' en 'Jumanji' kreeg vandaag een ster op de Hollywood Walk of Fame. De acteur heeft het nu naar eigen zeggen "officieel gemaakt" in de acteerwereld en kondigde dan ook, ludiek, zijn pensioen aan.

"Waarom doorgaan als je dit hebt bereikt?", vroeg Jack Black zich vandaag in Hollywood af. "Ik heb het gemaakt en ik ga me focussen op een dieet en lichaamsbeweging." De man was erg opgetogen met zijn ster op de Walk of Fame en legde zich er, letterlijk, meermaals bij neer. Jack Black toverde enkele danspassen uit zijn mouw en waagde zich aan een duckface.