Internetfenomeen Grumpy Cat overleden

Het internetfenomeen Grumpy Cat is op 7-jarige leeftijd gestorven. De fameuze chagrijnige poes werd wereldberoemd nadat er foto’s van haar verschenen op Reddit. De uitdrukking van haar kop werd veroorzaakt door een vorm van dwerggroei.

De kat die eigenlijk Tardar Sauce heette, had 8,3 miljoen volgers op Facebook, 2,4 miljoen op Instagram en 1,5 miljoen op Twitter. De poes verscheen geregeld op televisie en was een geregistreerd handelsmerk. Er verschenen boeken over de bozige kat en zelfs een tv-film, Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever die in 2014 uitkwam.

“Grumpy Cat heeft miljoenen mensen in de hele wereld laten lachen, zelfs in moeilijke tijden”, zeiden haar eigenaren tegen Amerikaanse media. “Ze zal voortleven bij al haar fans.”