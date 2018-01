Internationale kunst in Brussel

Van 27 januari tot 4 februari strijken 134 gerenommeerde internationale kunstgalerijen uit zestien landen in Tour & Taxis neer voor de 63ste Brussels Art Fair (Brafa). Inpakkunstenaar Christo is dit jaar de eregast van de kunstbeurs.

Van de Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo zal een werk uit de jaren 1965-1966 te zien zijn. Het wordt meteen de grootste creatie die ooit op Brafa werd tentoongesteld. Het gaat om een werk dat voor het eerst sinds 2001 aan het publiek getoond wordt. Er zijn vijftien galerijen die dit jaar voor het eerst deelnemen aan de beurs. Dat betekent dat er ook enkele nieuwigheden zijn. Zo is er een exposant gespecialiseerd in arte povera, een stroming die gebruikt maakt van armoedig materiaal als takken, doeken of aarde, maar ook een eigentijdse variant van de curiositeitenkabinetten.

Conferenties

Met de Brafa Art Talks vinden er ook dagelijks conferenties plaats waar museumdirecteurs, verzamelaars, galerijhouders en experts het woord nemen. Een van hen is de Zwitserse galerijhoudster Angela Rosengart, die opgroeide in de ateliers van grootmeesters als Pablo Picasso, Henri Matisse en Joan Miró. De kunstbeurs is dagelijks van 11.00 uur tot 19.00 uur open. Bij de nocturne op donderdag 1 februari blijven de deuren open tot 22.00 uur. Tickets voor Brafa zijn online of aan de beurs te verkrijgen.