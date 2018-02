Ingeborg wil weer van scherm verdwijnen

Luk Alloo brengt, voor de reportagereeks 'Alloo Bij', enkele dagen door met zangeres Ingeborg. Hij maakt kennis met de emotionele rollercoaster die Ingeborg soms wel is. Ze wordt heel emotioneel als ze vertelt dat ze bij tv-opnames zichzelf niet kan zijn en de indruk krijgt in een keurslijf te worden gestopt. Dat is ook de reden waarom ze destijds ook stopte met tv-maken. Ze zegt ook dat ze na de uitzending van het 'Alloo Bij' weer verdwijnt van het scherm.

“Authenticiteit is het allerbelangrijkste. En als je dat niet kan, dan loop ik alles aan. Ze willen me weer veranderen, en daar heb ik geen zin in. Ik wil niet veranderen", zegt Ingeborg. "Maar als dat niet resoneert, dan is dat lastig. Ik weet weer waarom ik gestopt ben met tv. Ik moest van glazen trappen komen en doen alsof er niks aan de hand is.”

Dat Ingeborg met haar meditatie en spiritualiteit altijd even ‘zen’ door het leven gaat, is een misverstand, zegt ze. “Ontspannen? Als alles in mij nee zegt? Er bestaat een groot misverstand over yoga en meditatie. Dat gaat niet over pillen pakken en stil liggen. Yoga is het beest in je laten wakker worden en in het licht laten komen. Zodat je kracht vrijkomt.”

Van het scherm

De volgende maanden wil ze trouwens opnieuw van het scherm verdwijnen, nadat ze even weer in de schijnwerpers stond met het lied ‘Gratitude’ en verschillende tv-optredens.

“Ik voel nu veel meer dan vroeger dat mensen me wel graag hebben", zegt Ingeborg. "Waarschijnlijk omdat ik me er meer voor openstel. Ik hoor dat ze me gemist hebben. En dat gaan ze weer moeten doen. Want na Alloo Bij ben ik weer weg.”

Blind Date

Met programma’s zoals Blind Date en Schuifaf werd Ingeborg destijds een tv-monument. De laatste jaren concentreerde ze zich op yoga en het spirituele. Voor veel kijkers blijft Ingeborg voor eeuwig de koppelaarster van Blind Date. Maar ook nu, geeft ze toe, doet ze nog altijd aan matchmaking.

“Ik geloof nog in de liefde. Ik doe nog altijd Blind Date, maar niet voor de camera’s. Als ik mensen ken, en denk dat ze zullen klikken", zegt Ingeborg. "Dat mensen mekaar dan vinden, vind ik superleuk. Maar het mag niet opvallen.”

De volledige aflevering van 'Alloo Bij Ingeborg' kan je vanavond bekijken om 21.40 uur bij VTM.