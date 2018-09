Imitator van Charlie Chaplin gaat door ondanks bedreigingen

Karim Asir is een Afghaanse imitator van Charlie Chaplin. Hij probeert in de hoofdstad Kaboel mensen aan het lachen te brengen, zodat ze hun verdriet even negeren. Hij wil hen een reden geven om te glimlachen en te ontsnappen aan de harde realiteit en gaat daarmee door, ondanks bedreigingen.

Met oversized schoenen, baggy broek, stok en zwarte bolhoed geeft Karim Asir (25) als stand-up comedian optredens. Uit verschillende hoeken krijgt hij al bedreigingen, omdat zijn acts onislamitisch zijn. Maar dat houdt de jongen niet tegen, hij zet door en zal blijven optreden. En dat tot genoegen van het publiek, want veel mensen houden van zijn positieve boodschappen.