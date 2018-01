Huh? Werd Guido uit 'Familie' niet gecremeerd?

Wat is er achttien jaar geleden gebeurd met Guido Van den Bossche in ‘Familie’? Morgen krijgen we mogelijk een antwoord in een spannende dubbelaflevering van de populaire reeks op VTM. In de trailer is te zien hoe het lichaam van Guido wordt opgegraven. Maar eigenlijk werd de oudste Van den Bossche in 1999 gecremeerd. Hoe kan dat eigenlijk?

Het waren aandachtige kijkers die zich meteen vragen stelden toen de trailer van de dubbelaflevering online verscheen. VTM had namelijk achttien jaar geleden een doodsbrief verspreid waarin staat dat Guido gecremeerd werd. In de aflevering van morgen wordt echter het volledige lichaam van Guido opgegraven. Dat gebeurt omdat Amélie De Wulf (Erika Van Tielen) wil weten of haar geliefde Peter Van den Bossche (Gunther Levi) effectief haar halfbroer is of niet.

“We zijn ons bewust van de verwarring”, klinkt het bij de persdienst van MEDIALAAN. “Het klopt inderdaad dat het schrijversteam wat dichterlijke vrijheid heeft genomen op deze verhaallijn van achttien jaar geleden.”

Vanuit VTM hebben ze intussen met een knipoog gereageerd op de heisa. Op de Facebookpagina staat een filmpje met de reden “waarom onze Van den Bossches allemaal aan geheugenverlies lijden.”

Bekijk hier de trailer voor de dubbelaflevering van morgen