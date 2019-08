Hongkong verbiedt grote demonstratie

De autoriteiten in Hongkong hebben een grote demonstratie voor democratie verboden die voor zaterdag was gepland. In een brief aan de organisatoren schrijft de politie dat veiligheid van het publiek in het geding is. Protesten vorig weekend liepen uit op zwaar geweld.

In de brief aan een overkoepelend orgaan van activisten in Hongkong, het Civiele Mensenrechtenfront (CHRF), zegt de politie te vrezen dat deelnemers zich bezig zullen houden met “geweld en vernielingen”. Gewezen wordt op eerdere “brandstichtingen en grote wegblokkades” bij eerdere protesten.

De manifestatie van zaterdag ging uit van het Civil Human Rights Front, dat de voorbije weken protestacties organiseerde waar miljoenen Hongkongers aan deelnamen. Die van 18 augustus bracht 1,7 miljoen mensen op de been en verliep zonder ongeregeldheden.

Afgelopen weekeinde arresteerde de politie tientallen demonstranten en waren er zware gevechten tussen de politie en actievoerders (video hierboven). Ze zette vorige zondag het waterkanon in en loste voor de eerste keer zelfs een waarschuwingsschot. Verschillende manifestanten waren met stenen en molotovcocktails naar de agenten beginnen gooien.

De demonstratie komende zaterdag was bedoeld om te herinneren aan de weigering van China vijf jaar geleden om politieke hervormingen toe te laten in Hongkong.

De demonstranten voeren al bijna drie maanden actie tegen de regering in Peking en de bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Hun betogingen begonnen als protest tegen een - intussen ingetrokken - plan om uitlevering naar het vasteland van China mogelijk te maken, maar vormen inmiddels een bredere roep om meer democratie. Ook willen de betogers dat Lam het veld ruimt.