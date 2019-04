Honderden fans brengen laatste groet aan Paul Severs

Vandaag neemt Halle afscheid van schlagerzanger Paul Severs. Om 7.30 uur stond er al een lange rij voor de Sint-Martinusbasiliek. Verschillende fans waren zichtbaar geëmotioneerd.

Tot 9.45 uur kan iedereen nog een laatste groet brengen aan Severs. Om 10 uur krijgen enkel genodigden de kans om afscheid te nemen van de populaire zanger. Om 11.30 uur gaat de begrafenis van start in de kerk. De viering zal ook buiten de kerk te volgen zijn op een groot scherm.

Coma

Paul Severs werd op 12 maart in het ziekenhuis opgenomen nadat hij een hartaanval kreeg en hard ten val kwam met zijn fiets. Hij belandde in een coma, waaruit hij na een tijdje ontwaakte. De weken daarop bleef zijn toestand echter kritiek en kreeg Severs verschillende bloedklonters, waardoor hij twee keer opnieuw wegzakte in een coma.

Toen hij begin april voor de derde keer het bewustzijn verloor, gaven zijn artsen aan dat de situatie uitzichtloos was. Severs overleed op dinsdag 9 april.