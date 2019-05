Hollywoodicoon Doris Day (97) overleden

De Amerikaanse actrice en zangeres Doris Day, één van de grootste showbizziconen uit haar tijd, is maandag overleden. Dat meldt de Doris Day Animal Foundation, haar stichting voor dierenwelzijn.

Doris Day, echte naam Doris Mary Ann Kappelhoff, slaagde er niet alleen in een grote loopbaan uit te bouwen als zangeres van onder meer de klassieker "Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)", maar was ook een van de populairste actrices van de jaren vijftig en zestig.

Volgens een persbericht van haar stichting overleed ze maandag in Los Angeles, omringd door haar geliefden, aan de gevolgen van een longontsteking.