'Hoe zal ik het zeggen?' wint Grand Award

Het VTM-programma 'Hoe zal ik het zeggen?' heeft nu ook de Grand Award gewonnen in de categorie entertainment op het WorldMediaFestival in Hamburg. Dat meldt Medialaan, het moederbedrijf van de commerciële zender.

Vorige week raakte al bekend dat het programma een Gold Award won in de categorie entertainment: comedy. Dankzij die Gold Award kwam 'Hoe zal ik het zeggen?' automatisch op de shortlist voor twee extra overkoepelende prijzen: de Grand Prix Award, de belangrijkste prijs van het WorldMediaFestival die alle categorieën overstijgt, en de Grand Award binnen de categorie entertainment. Het is die laatste prijs die het programma nu heeft binnengerijfd.

Het programma waarin Jens Dendoncker op een heel originele en verrassende manier boodschappen overbrengt aan nietsvermoedende mensen, liep in het najaar van 2017 bij VTM en is een productie van Shelter. Eerder deze maand werd het al bekroond als beste nieuwe comedyformat op de internationale tv-beurs MipTV in Cannes.

'Wauters versus Waes'

Het WorldMediaFestival bekroont de beste internationale producties uit alle takken van de media. In totaal zijn honderden producties van over de hele wereld ingezonden voor een jury van toonaangevende communicatieprofessionals uit de hele wereld. Vroeger wonnen ook al andere Vlaamse programma's zoals 'Het lichaam van Coppens', 'Wauters versus Waes' en 'Tomtesterom' een World Media Award.