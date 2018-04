Hoe plassen F-16-piloten in kleine cockpit?

Hoe moet een F-16-piloot die soms uren in de lucht hangt plassen op vijf kilometer hoogte in een veel te krappe cockpit? Vandaag lichten sommige piloten alvast een tipje van hun (s)luier in de laatste aflevering van het VTM NIEUWS-programma ‘F-16’.

Terwijl in Kleine Brogel Chipo de 'Basic Fighting Maneuvres' – zeg maar de één tegen één luchtgevechten – aangeleerd krijgt, zit voor Gadis in Jordanië zijn eerste oorlogsmissie tegen IS erop. Met een valies vol ervaring keert hij terug naar Kleine Brogel.

Nieuwe generatie

Zowel Scalle als Shell namen de afgelopen maanden afscheid van hun 'F-16'. Shell wordt Awacs-piloot voor de Navo, terwijl Scalle zich samen met anderen ontfermt over de nieuwe generatie. 'F-16' volgt hem tijdens zijn bezoek aan Sheppard Airforce Base in Texas, USA. Daar ontmoet hij vier jonge Belgische piloten tijdens een internationaal opleidingsprogramma dat hen moet klaarstomen om gevechtspiloot te worden.

Tot slot wordt na vier afleveringen nog één belangrijke vraag beantwoord: hoe moet een F-16-piloot die soms uren in de lucht hangt plassen op vijf kilometer hoogte in een veel te krappe cockpit? Dinsdag lichten sommige piloten alvast een tipje van hun (s)luier.

