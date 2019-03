Hoe koop ik een veilig concertticket? En wat als ik toch een vals ticket heb?

Tele Ticket Service voert de strijd tegen illegale tickets verder op. Komende maandag zal ze een honderdtal fans van Post Malone tegenhouden aan de de deuren van het Antwerpse Sportpaleis omdat zij in het bezit zijn van ongeldige tickets. Tele Ticket Service roept concertbezoekers op om alert te blijven voor deze illegale praktijken en alleen via de officiële kanalen tickets aan te schaffen. Met deze tips koop blijf jij veilig als koper van tickets.

Hoe koop ik een veilig ticket?

Via deze verdeelpunten koop je altijd op een veilige en een correcte manier je ticket.

Let op: bij risico-concerten (concerten met een hoog risico op doorverkoop van tickets) worden de aankoopmogelijkheden zwaar ingeperkt. Wie welke tickets verkoopt, scheelt van show tot show. De correcte info vind je altijd via de site van de concert- of festivalorganisator.

Tele Ticket Service

Goformusic

Live Nation

Rock Werchter

Ticketmaster

Ticketnet.be

Sherpa.be

Fnac.be

Heb je bijkomende vragen? Ben je niet honderd procent zeker over een ticketverkoper?

Stuur een mail naar info@ilovemyticket.be

Waar moet ik op letten als ik een ticket koop?

Koop je ticket altijd langs de officiële weg. Zo niet, let er dan op dat de datum en de locatie kloppen.

Ik heb tickets op overschot die ik wil verkopen

Er worden officiële omruilmogelijkheden voorzien. Tijdens Rock Werchter kan dit alvast via de omruilkassa op de dag van het evenement .Tickets die te koop worden aangeboden maar niet verkocht geraken, blijven voor risico van de eerste koper.

Ik heb een vals ticket

Helaas. Bezorg het ticket zo snel mogelijk via http://www.ilovemyticket.com. Dan kunnen wij meer onheil, nu of later, voorkomen.

Ik heb een ticket via een onbekende op het internet gekocht. Maar de datum en de plek van het concert kloppen niet

Helaas, je bent erin geluisd. Signaleer het ticket zo snel mogelijk via http://www.ilovemyticket.com. Dan proberen zij meer onheil, nu of later, te voorkomen.

Zwarte lijst?

Er wordt ten zeerste afgeraden om tickets te kopen via onderstaande lijst:

www.bemster.nl

concertwith.me

u2.liberticket.com

smiletickets.nl

safetickets.nl

5gig.fr

rocket-ticket.com

ticketsbelgie.be

ticketsnederland.nl

topticketshop.nl

rang1tickets.nl

viagogo.com

seatwave

ticketstarter.be

giggotickets.nl/

marktplaatstickets.nl

divento.com

ticketloot.com

ltaticketservice.nl

budgetticket.nl

onlineticketshop.nl

worldticketshop.nl

tickets4u.nl

tickets123.nl

QQtickets.nl

ticketunlimited.nl

ticketforsale.nl

tickets2buy.nl

ticketshier.nl

pepetickets.nl

getmein.nl

4alltickets.nl

tickets4events.nl

easytickets.eu

deticketservice.nl

aatickets.nl

24hourtickets.nl

kaartverkoop.nl

eventem.nl

euroteam.net

totaltickets.com

globalticketservice.com

worldwideticketstore.com

euroliveticket.com

mosaicodiffusion.com

concertkaart.blogspot.com

aanbod.be/tickets-en-kaartjes

ticketsmarkt.nl

tomorrowlandspain.wordpress.com/packs-de-viaje

verkoopjekaartje.nl

protickets.nl/shows/madonna/tickets/2012-07-12/13907

tickettribune.nl

2dehands.be

ebay.be

pepetickets.eu

ticketforsale.be

situpfront.com

ticketnetwork.com

Opgelet! Koop ook geen tickets via veilingsites en ticketruilplatforms!

Je hebt geen garantie dat je tickets echt zijn en je toegang verschaffen tot het concert of evenement. Bovendien bestaat de kans dat je teveel betaalt voor tickets die via de officiële kanalen goedkoper aangeboden worden.

ticketswap.nl

needticket.be

tweedehands.be

ebay.be

kapaza.be

koopjeskrant.be

ticketz.be