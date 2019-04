Hoe kan je aan bloedsporen zien, hoe ver de schutter van z’n slachtoffer verwijderd was? Een chemische stof die bloedsporen laat oplichten in het donker, zorgt in Wetsdokters vanavond, op een erg indrukwekkende manier voor een doorbraak in een moordzaak.

Wetsdokter Wim Van de Voorde blikt terug op de moord op Didier Lemmens in 2006.

