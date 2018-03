Hoe hield Nuria haar zwangerschap zo lang geheim?

Zelfs de trouwste fans van Blind Getrouwd, schrokken zich gisteren een hoedje. Stijn en Nuria zijn op 5 maart de trotse ouders geworden van een zoontje: Victor. Al die maanden bleef de zwangerschap een goed bewaard geheim. Hoe slaagde Nuria erin om haar zwangerschap zo lang te verbergen voor de buitenwereld?

Qmusic-dj’s Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck belden de kersverse mama deze ochtend op om haar te feliciteren. Nuria vertelde dat de zwangerschap heel vlot ging. “Het gaat heel goed met mij. We waren ten eerste gezegend met een heel vlotte zwangerschap en daarna met een hele vlotte bevalling en nu zijn we gezegend met een wolkje van een kleine man”, vertelt Nuria trots.

Niemand wist het

Niemand wist dat Nuria zwanger was, maar hoe hebben ze dat eigenlijk voor elkaar gekregen? “We waren blijkbaar heel sterk in het stilhouden en we hebben dat eigenlijk ook wel bewust gedaan. We wilden er eerst zelf van genieten. Heel ons huwelijk stond ook zowat in de picture en we wilden het voor ons houden totdat het baby’tje gezond en wel ter wereld was gekomen.”

Een beetje verdikt

“Ik was wat verdikt aan het begin van ons huwelijk en toen vroegen mensen soms of ik zwanger was”, zegt Nuria. Toen ze effectief zwanger raakte, viel het daardoor wat minder op.

Na zes maanden zwangerschap, liep ze Q-dj Heidi Van Tielen tegen het lijf en die had niets door. “Ik zag je drie maanden geleden nog en ik heb een hele tijd met jou staan babbelen en je zei dat je wat verdikt was door ‘het goede leven’ en dat je nog maar net samen was met de liefde van je leven. Maar jij was toen gewoon al zes maanden zwanger”, zegt Heidi. “Ik had het geluk dat ik toen een klein buikje had en dat ik het vrij goed kon verstoppen”, zegt Nuria daarover.

Nuria zegt alleszins dat het een heel schattige baby is. “Het is echt een beertje, een klein dikkertje.”

Victor is de eerste ‘Blind Getrouwd-baby’. Stijn en Nuria trouwden in het eerste seizoen van het VTM-programma.