De Zwitserse acteur Bruno Ganz is op 77-jarige leeftijd gestorven. Dat heeft zijn management meegedeeld. Ganz was onder meer bekend voor zijn rol als Adolf Hitler in 'Der Untergang' en als Damiel in 'Der Himmel über Berlin'.

In 'Der Untergang' zet Ganz een onsterfelijke vertolking van Adolf Hitler in de laatste dagen van zijn leven neer. De film van Oliver Hirschbiegel uit 2004 werd genonimeerd voor een Oscar.