Het internet eert Keanu Reeves en zijn 'voorzichtige foto's'

De Canadees-Amerikaanse acteur Keanu Reeves, gekend van films als 'The Matrix', 'John Wick' en nu te zien als zichzelf in de nieuwste film 'Always Be My Maybe' op Netflix, is een ware held op het internet. Op Twitter doken beelden op waar Reeves poseert met vrouwen, onder wie Dolly Parton, zonder hen aan te raken.

Fans noemen hem een respectvolle man. Volgens sommigen reageert hij op de Me Too-beweging door vrouwen meer persoonlijke ruimte te geven. "Dat is, uh, dat is waanzinnig. Maar de positieve vibe is geweldig", zo reageerde de John Wick-ster aan het Amerikaanse tijdschrift People Magazine.

Lol Keanu ain’t taking no chances. pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) June 9, 2019