Deze week staan de jaren 80 centraal bij Joe tijdens ‘Celebrate the 80’s’. Tot nu vrijdag draaien de dj’s de 888 grootste 80’s-hits tijdens de ‘Celebrate the 80’s Top 888’, gekozen door de Joe-luisteraars. Om zich klaar te stomen doken Joe-dj’s Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel, Rani De Coninck, Tess Goossens en hun collega’s in hun persoonlijke fotoalbums uit de jaren 80 en dat leverde enkele leuke beelden op.

Maar herken alle dj’s? Doe de test!