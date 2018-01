Heeft Lana Del Rey 'Creep' gekopieerd?

De Britse band Radiohead beschuldigt Lana Del Rey van plagiaat. Het begin van haar nummer ‘Get Free’ lijkt volgens de band wel erg sterk op ‘Creep’. De Amerikaanse zangeres beweert dat ze niet geïnspireerd werd door het Radiohead-nummer uit 1992.

De gitaarakkoorden en het tempo waarmee ‘Get Free’ begint, zijn volgens Radiohead identiek aan die van ‘Creep’. Als het refrein begint krijgt ‘Get Free’ een koor dat tamelijk opgewekt is in vergelijking met de elektrische gitaarriffs die de luisteraar wakker schudden bij het refrein van ‘Creep’.

'Creep' van Radiohead

'Get Free' van Lana Del Rey

Lana Del Rey liet weten dat ze Radiohead een compromis had voorgesteld, maar dat de Britse band alleen vernoemd wilde worden voor het hele nummer. “Ik heb hen veertig procent van de opbrengsten voorgesteld, maar ze accepteren alleen de volle honderd procent”, zegt ze op Twitter.

‘Creep’ was de eerste single van Radiohead. Het nummer kwam uit in 1992 en maakte de band meteen beroemd. De laatste jaren heeft de groep zich toegelegd op meer experimentele muziek en speelt ze ‘Creep’ nog zelden op hun concerten.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.