Harry Pottergame van Pokémon Go-maker nu ook beschikbaar in België

Niantic en Warner Bros hebben vandaag het mobiele spel Harry Potter: Wizards Unite ook in België uitgebracht. Vrijdag deden ze dat al in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, het was aanvankelijk nog niet bekend wanneer het spel in ons land zou verschijnen. Nu dus al!

De game speelt zich af in het heden, dus na de zogenoemde Battle of Hogwarts die het einde van de Harry Potter-filmreeks betekende. Op dat moment brak een tijd van vrede en rust aan, maar die staat inmiddels steeds meer onder druk. Dat heeft alles te maken met mysterieuze verdwijningen, die niet meer voor zijn gekomen sinds het ‘tijdperk Voldemort’.

‘Gevaar’

Zo blijkt er een geheimzinnige ‘Calamiteit’ te zijn gebeurd, waardoor allerlei voorwerpen, personen en magische beesten uit hun tijd en plaats zijn getrokken en in het heden zijn beland, in de wereld van de dreuzels (muggles). Dat brengt het in 1692 afgesproken International Statute of Wizarding Secrecy, dat voorschrijft dat normale mensen het bestaan van de magische wereld van heksen en tovenaars niet mogen ontdekken, in gevaar.

Om die reden wordt spelers opgeroepen lid te worden van het Statute of Secrecy Task Force, met als taak al die zoekgeraakte personen, objecten en beesten op te sporen.

Niantic

Harry Potter: Wizards Unite wordt gemaakt door Niantic, het bedrijf dat eerder ook het succesvolle Pokémon Go uitbracht. Net als die mobiele game is Harry Potter: Wizards Unite te beschouwen als een zogeheten ‘augmented reality-game’ waarbij spelers - afhankelijk van hun locatie - onder meer magische beesten en objecten uit de Harry Potter-wereld moeten vangen.

Het spel is vanaf nu beschikbaar in de App Store, bij Google Play en de Samsung Galaxy Store.