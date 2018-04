Half miljoen bezoekers voor 'Patser'

‘Patser’ blijft pieken. Al 350.000 Vlamingen bezochten de derde film van Adil el Arbi en Bilall Fallah. Met de bezoekers in Nederland (100.000) en Frankrijk (50.000) meegeteld, wordt zelfs de magische kaap van een half miljoen tickets overschreden. Die status van blockbuster werd gisteren met veel blingbling gevierd tijdens de Ultimate Official Patser Party in de Carré.

‘Patser’ met Matteo Simoni en Nora Gharib in de hoofdrollen ging al op 24 januari in première en vertelt het verhaal van Antwerpse hangjongeren die van chique auto’s en grote villa’s dromen en zo in de drugswereld verzeilen. De film haalt na elf weken nog steeds de top tien van de Vlaamse box office. Bovendien is het einde nog niet in zicht, want ‘Patser’ draait nog steeds in heel wat Vlaamse bioscopen.

Opvolger gepland

Adil en Bilall gaven gisteren ook het startschot van de opvolger van de film: ‘Patsers’. Die belooft nog straffer te worden en wordt in 2020 in de bioscoop verwacht.

Urbanus

‘Patser’ kreeg lovende kritieken in de pers, maar de aandacht in Wallonië en Frankrijk bleef beperkt. “Dat klopt. Al ligt het totale bezoekersaantal nu al ver boven onze verwachtingen. Zeker wat Nederland betreft. Daar was het al van Urbanus en 25 jaar geleden dat een Vlaamse film nog zo veel volk had gelokt. We zijn dus heel tevreden", klinkt het bij de makers.

Ze benadrukken ook dat ze met ‘Patser’ een groot risico hebben genomen. "Om die film te maken hebben we tegen heel wat andere projecten ‘nee’ gezegd. Maar het blijkt toch de juiste keuze te zijn geweest, want we hebben nu een kaskraker achter onze naam staan. Daardoor is er een grote druk van onze schouders gevallen.”