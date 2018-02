Guga Baúl: "Schizofrenie is mij niet vreemd"

“Schizofrenie is mij niet vreemd. Het gevoel dat je andere mensen kan en wil zijn, is apart”, dat zegt stemmenimitator Guga Baúl in een nieuwe aflevering van de VTM NIEUWS-reportagereeks ‘Alloo Bij’. Baúl neemt Alloo mee naar zijn roots, Oostende, en naar het zaaltje waar Baúl voor het eerst optrad.

In het echte leven heet de acteur en stemmenimitator Laurent Gaëtan Bailleul, maar het publiek kent hem beter onder de naam Guga Baúl. Samen met zijn partner en ook actrice, Tine Embrechts speelt hij mee in het VTM-programma ‘Tegen De Sterren Op’.

Ze leven samen met vier kinderen: Gaston, Maurice en nog twee kinderen uit een vorig huwelijk van Tine. “Een pasgeboren baby, een peuter en twee pubers in huis is soms een echte hel”, zegt Embrechts. Baúl vindt het net heel interessant: “Een samengesteld gezin is ingewikkeld, maar ook erg boeiend. Je leert veel over jezelf bij”.

Terug naar roots

Baúl neemt Alloo mee naar zijn thuisstad Oostende. Ze bezoeken er het zaaltje waar Baúl zijn eerste try-outs heeft gedaan: ‘t Oostends Variété Theater. Hij ontdekt dat de zaal jammer genoeg afgebroken wordt. “Dit theater is een mythische plek. Ik denk dat ik voor alle comedians en theatermakers spreek als ik zeg dat het enorm triest is dat deze zaal verdwijnt”, zegt hij daarover.

'Alloo Bij Guga Baúl' wordt vanavond uitgezonden om 21.40 op VTM.