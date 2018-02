Grootaers over bijna-doodervaring

Walter Grootaers had een bijna-doodervaring tijdens de opnames van Fear Factor. Daarover heeft hij vanmorgen vertelt in ‘De Familie Van Elsen’ op Joe. “Ik pakte mijn gsm en duwde ik die in zijn rug met de woorden: draai nu terug of ik schiet”, zei de televisiepresentator tegen een taxichauffeur in Kaapstad.

Grootaers was er na de opnames onderweg naar een feestje. Samen met de productieassistente stapte hij in een taxi, maar die reed plots in de middle of nowhere. “Ik zei meteen tegen de chauffeur dat hij fout zat, maar hij verzekerde ons van niet”, legt Grootaers uit.

Verlamd van schrik nam hij zijn telefoon, duwde die in de rug van de chauffeur en deed alsof het een pistool was waar hij mee zou schieten. “Het heeft gewerkt, want hij is meteen teruggedraaid. Achteraf bleek dat het geen officiële taxi was, maar een piraat.”

Ook de dochter van Walter Grootaers was te gast bij Ann Van Elsen. Zij bleek er vroeger niet mee opgezet dat de Kreuners-hit ‘Layla’ over haar ging. Nu ze ouder is en begrijpt waar het over gaat, is het haar favoriete nummer van de groep. Het nummer is zelfs lang mijn beltoon geweest, maar nu niet meer”, lachte Layla.