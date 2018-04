Grindr deelt hiv-status met bedrijven

De datingapp Grindr heeft heel wat ophef veroorzaakt omdat ze de hiv-status van haar gebruikers heeft gedeeld met twee bedrijven. Dat meldt Buzzfeed News op basis van het rapport van een groot Noors onderzoeksbureau. Ondertussen liet de app weten dat ze de informatie in de toekomst niet meer zal delen.

De app, die vooral populair is bij homo- en biseksuele mannen, deed dat om haar gebruikers eraan te herinneren dat ze zich opnieuw moesten laten testen.

Laatst getest

De twee bedrijven, Apptimize en Localytics, kregen data waaruit af te leiden viel wanneer gebruikers voor het laatst getest waren op hiv en of ze het virus hebben. Ook was te zien of gebruikers PrEP slikken. Dat is een medicijn dat besmetting met hiv kan voorkomen.

De gebruikers konden zelf een optie aanvinken die hen elke drie of zes maanden een herinnering stuurt om getest te worden.

Risicogroep

Omdat de hiv-status van de gebruikers gelinkt is aan hun account, kregen de bedrijven ook toegang tot privégegevens als e-mailadressen en gps-locaties. Die gegevens werden bovendien niet altijd versleuteld verzonden. Dat kan gevaren meebrengen voor de gebruikers omdat ze vaak een risicogroep vormen. De app wordt namelijk ook gebruikt in landen waar homoseksualiteit niet toegestaan is.

Veiligheidsonderzoeker Cooper Quintin van de Electron Frontier Foundation zegt aan Buzzfeed dat hackers en criminelen met een beetje kennis van technologie zo de locatie van de gebruikers kunnen achterhalen. Ook telefoonmaatschappijen en de regering kunnen die informatie te weten komen.

Grindr reageert

Grindr heeft intussen laten weten de informatie niet meer te delen met derden en adverteerders, al voelt het bedrijf zich wel oneerlijk behandeld. De app wordt dagelijks door zo’n 3,6 miljoen gebruikers wereldwijd gebruikt.